'Hakan Şükür asosyal ve sevilmeyen biriydi'

Said Alpsoy, Hakan Şükür'ün tamamen Gülen'in etkisi altında olduğunu ifade etti.

2000'li yıllarda futbolcuların imamı görevini yürüttükten sonra FETÖ ile yollarını ayırarak “Çelişkiler İnsanı Gülen” isimli kitabı yazarak Gülen'i deşifre eden yazar Said Alpsoy Hakan Şükür hakkında Sabah'a önemli açıklamalarda bulundu.

GS Genel Kurulu'nda Hakan Şükür'ün ihracı için hayır diyenleri de eleştiren Alpsoy, Şükür'ün tamamen Gülen'in hipnozu altında olduğunu da söyledi.

İşte Alpsoy'un açıklamaları;

"Hakan Şükür ile 2000-2005 yılları arasında 5-6 yıl boyunca görüştüm. Kendisi asosyal ve sevilmeyen biri olduğu için diğer futbolculardan ayrı olarak görüşüyorduk. Diğer futbolculardan farklı muamele yapar ve özel görüşürdük.

GÜLEN'İN TAMAMEN HİPNOZU ALTINDAYDI

Benim tanıdığım Hakan Şükür dirayetsiz, iradesiz ve herkes tarafından kandırılabilecek düşük profilde bir insandı. Annesinin etkisi altındaydı. Tamamen teröristbaşı Gülen'in hipnozu altındaydı.

GS GENEL KURULU 'HAYIR' ÇIKACAĞINDAN ÇOK EMİN AMA YANILIYORLAR

Galatasaray Genel Kurulu açısından bu karar büyük bir utançtır. 16 Nisan'da "Hayır" çıkacağından emin oldukları için böyle pervasızca hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı'na karşı gövde gösterisi yapıyorlar. Cumhurbaşkanı'na olan nefretleri nedeniyle FETÖ ile birlikte hareket etmekten çekinmiyorlar. FETÖ'cüleri akladıktan sonra İzmir Marşı söylemeleri de bunun göstergesi. Ama ne kadar yanıldıklarını 16 Nisan'da görecekler."