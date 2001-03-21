Tekerlekli Sandalyede şampiyon Beşiktaş

26.5.2017 - 00:49

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off ilk maçında Kardemir Karabükspor’u farklı geçen Beşiktaş RMK Marine, final serisinin ikinci maçında rakibini 80-71 yenerek 2016-2017 Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin şampiyonu oldu.

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu Play-Off Final serisinin ilk maçında Beşiktaş RMK Marine, Kardemir Karabükspor’u 74-49 yendi. Final serisinin ikinci maçı Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynandı. İlk maçı farklı kazanan Beşiktaş RMK Marine, Kardemir Karabükspor karşısında ilk çeyreği 21-8, ilk yarıyı ise 31-26 geride kapattı. Üçüncü periyotu 54-44 geride kapatan siyah beyazlı ekip, kıran kırana geçen dördüncü periyotta skoru 65-65'e getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Çekişmeli geçen maçın ilk uzatması 70-70 berabere bitti. İkinci uzatmada rakibine şans tanımayan siyah-beyazlı ekip, maçı 80-71 yenerek 2016-2017 Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin şampiyonu oldu.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret