2 Arena'dada ışıklar bugün sönecek

25.3.2017 - 00:51

İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için dünya çapında binlerce anıtsal yapı bugün (25 Mart gecesi) 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını bir saatliğine kapatacak.

WWF-Türkiye’nin düzenlediği “Dünya Saati” etkinliğinde Türkiye’den Topkapı Sarayı, İzmir Saat Kulesi, Uçhisar Kalesi, Dolmabahçe Sarayı, Kurşunlu Külliyesi, Süleymaniye Camii ve İstanbulBoğazı’ndaki köprüler başta olmak üzere önemli anıtsal yapılar yer alacak. “Dünya Saati”ne katılan kurumlar da aynı saatte önemli binalarının dekoratif aydınlatmalarını kapatacak. Türkiye’den bu yıl “Dünya Saati”ne ilk kez iki spor kulübü de destek verecek. bugün BeşiktaşVodafone Arena ile Galatasaray Türk Telekom Arena’nın dış ışıkları kapatılarak iklim değişikliğine dikkat çekilecek. Aralarında İstanbul Bilgi, bilkent, Galatasaray, Gazi, Yeditepe ve KaradenizTeknik üniversitelerinin de bulunduğu çok sayıda üniversite de etkinliğe destek vererek insanları iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçmeye çağıracak.

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