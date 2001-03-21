90’da gol gelince saha içi karıştı

Bilecik 2. Amatör Şampiyonluk Ligi ilk hafta karşılaşmasında Gökpınar Spor - Küplü Spor maçının 90. dakikasında gelen gol sonrası saha içi karıştı.

Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik 2. Amatör Şampiyonluk Ligi’nin ilk hafta karşılaşmasında, Bilecik 2. Amatör Ligi lider bitiren Gökpınarspor ve aynı grubu 2. sırada tamamlayan Küplü Spor karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Gökpınar Spor, karşılaşmanın 15. dakikasında Burak Göçtü ile durumu 1-0’a getirdi. Bu gol sonrası baskılı oyununu devam ettiren Gökpınar Spor, 43. dakikada İsmail Ertan ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen Küplü Spor, maçın 74. dakikasında Eray Özbek ile skoru 2-1 yaptı. Bu golden 6 dakika sonra İlker Çınar, Küplü Spor’un beraberlik golünü attı. Mücadelenin 90. dakikasında Gökpınar Sporlu Burak Göçtü, takımını 3-2 öne geçirdi ve maç bu skorla sonuçlandı.

Maç sonu saha içi karıştı

Maçın orta hakemi Ali Zengin’in bitiş düdüğünün ardından Gökpınar Spor kalecisi Fazıl Akgün ile Küplü Sporlu futbolcular arasında 'Küfür' tartışması yaşandı. Kavganın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesi sonucu sporcular ayrılırken, Küplü Sporlu oyuncuların Fazıl Akgün’e tepkileri sürdü.

Geçen hafta yine olaylar çıkmıştı

Geçtiğimiz hafta Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu'nun son haftasında da karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan maçta 90+3’te Gökpınar Spor atağında Emrah Sığın topu filelere göndererek skoru 1-1’e getirmiş, gol sonrası saha içi bir anda karışmıştı.

Öte yandan Bilecik 2. Amatör Lig A ve B gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, Bilecik 2. Amatör Lig Şampiyonluk Ligi'nde karşı karşıya gelirken, bu ligi ilk 2 sırada tamamlayan takım seneye Bilecik 1. Amatör Lig'de yer alacak.

Cem Kaan Toka