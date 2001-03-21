A Milli Kadın Basketbol Takımı, Prag’a gitti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Prag’a gitti
13.6.2017 - 22:27

2017 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvanın düzenleneceği Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrine gitti.

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında son antrenmanını bugün İstanbul’da yapan Milli Takım, turnuvanın yapılacağı şehre hareket etti. Maçlarını Hradec Kralove'de, oynayacak olan ay-yıldızlı takım, B Grubu’ndaki ilk maçında 16 Haziran Cuma günü Slovakya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 17 Haziran Cumartesi günü İtalya, gruptaki son maçta ise 19 Haziran Pazartesi günü Belarus ile mücadele edecek.

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