Abdulkadir Korkut, Manisaspor'da

Abdulkadir Korkut, Manisaspor'da
8.6.2017 - 21:17

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da yeni sezonun ilk transferi, geçen sezon Mersin İdmanyurdu formasını giyen sağ bek Abdulkadir Korkut oldu.

19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi’nde, Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ile bir araya gelen Abdulkadir Korkut, siyah-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Mergen, Abdulkadir Korkut’un TFF 1. Lig’in en iyi sağ beklerinden birisi olduğunu belirterek, “Kulübümüzün ekonomik dengesi doğrultusunda gelecek sezon daha da başarılı bir Manisaspor için transfer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu transferin kulübümüz ve Abdulkadir için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Abdulkadir Korkut ise Manisaspor gibi Türk futbolunun marka kulüplerinden birisi ile anlaşmaya vardığı için büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bu transferin gerçekleşmesinde başta başkanım olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Geçen sezon ki performansımı daha da yukarılara taşıyarak, Manisaspor’a katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.
Mersin doğumlu 23 yaşındaki Abdulkadir Korkut, geçen sezon Mersin İdmanyurdu’nda 32 lig maçında görev aldı ve 5 gol kaydetti.

Önder Aydın

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