Abdürrahim Albayrak başkanlığa hazırlanıyor

2018'deki seçim için çok iddialıyım..

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak, sarı kırmızılıların gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, '2018'deki seçim için çok iddialıyım' ifadesini kullandı.

İşte Abdürrahim Albayrak'ın açıklamaları;

"Milli takımımızın başarısını tebrik ediyorum. İyi bir kongre oluyor. Kimse kimseyi kırmadan fikirlerini ifade ediyor. İkincilik şansımızdan da epey uzaklaştık. Önce bunları düşünmemiz lazım. Galatasaray'ın ihtiyacı olan futbolcular olsaydı bunlar ortaya çıkmazdı. Herkes bilmelidir ki Galatasaray bir gecede başkan çıkartmıştır. Sağlık koşulları izin verirse 2018 için bayağı iddialıyım. Fatih hocayla devam etseydik üst üste 5 sene şampiyon olurduk. Hamza hocayla devam etseydik inanıyorum şimdiye kadar 50-60 milyon tasarruf ederdik."