Aboubakar attı, Kamerun kazandı

Hazırlık maçında Kamerun, Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın attığı golle Tunus'u 1-0 mağlup etti
Kamerun Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Tunus'u 1-0 yendi.
Tunus'un Monastir şehrinde oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 14. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar kaydetti.
Siyah-beyazlıların sezon başında Portekiz temsilcisi Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, Kamerun'un 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmasında da önemli rol oynamıştı. Aboubakar, Mısır'ı 2-1 mağlup ettikleri finalde son dakikalarda fileleri havalandırmıştı.