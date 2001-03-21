Aboubakar attı, Kamerun kazandı

25.3.2017 - 00:41

Hazırlık maçında Kamerun, Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın attığı golle Tunus'u 1-0 mağlup etti

Kamerun Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Tunus'u 1-0 yendi.

Tunus'un Monastir şehrinde oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 14. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar kaydetti.

Siyah-beyazlıların sezon başında Portekiz temsilcisi Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, Kamerun'un 2017 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmasında da önemli rol oynamıştı. Aboubakar, Mısır'ı 2-1 mağlup ettikleri finalde son dakikalarda fileleri havalandırmıştı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret