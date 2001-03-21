Aboubakar ligde de kızardı!

Beşiktaş'ın Olympiakos ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart gören Aboubakar, ligde Antalyaspor maçında da kırmızı kart gördü.

AVRUPA'DAN SONRA LİGDE DE KIZARDI

Olympiakos maçında rakibine kafa atıp direk kırmızı kartla oyundan atılan Aboubakar, bu kez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 60. dakikasında orta sahada Deniz'e faul yaparak sarı kart gören Aboubakar, 64. dakikada Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'a degaj sırasında müdahele ettiği için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ABOUBAKAR'A TARİHİ CEZA YOLDA

Dinamo Kiev maçında da kırmızı kart görmesine rağmen affettikleri Aboubakar'ın Olympiakos maçı ile beraber sorumsuzca hareket etmeye başladığını ve takıma çok büyük zarar verecek davranışların içine girdiğini belirten yöneticiler, cezanın alt sınırını 500 bin Euro olarak belirledi. Üç maçta gördüğü kırmızı kartların ayrı ayrı cezalandırılarak daha da artırılmasını isteyen bazı yöneticiler de rakamın kırmızı kart başına 250 bin Euro olarak belirlenmesini istedi. Bu teklifin kabul edilmesi halinde Kamerunlu oyuncunun 3 kırmızı kart için 750 bin Euro'ya varan bir cezaya çarptırılma ihtimali de bulunuyor.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KALMASI İMKANSIZ OLMAYA BAŞLADI

Bu arada 4 günde 2 kırmızı kart görerek bu alandaki ender rekorlardan birine ortak olan Vincent Aboubakar'ın sezon sonunda opsiyonunun kullanılma ihtimali de oldukça azaldı. Yönetim Kurulu üyeleri artık Aboubakar'ın gelecek sezon için kadroda düşünülmesinin çok çok düşük bir ihtimal olduğunu ve yerine santrafor arayışının en kısa sürede başlaması gerektiğini de bu akşam tartışmaya açtılar.

Yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Aboubakar'a verilecek cezanın yanı sıra önümüzdeki sezonki durumu da masaya yatırılacak. Ancak Kamerunlu oyuncunun bonservisinin alınmasını isteyen yönetici hiç kalmamış gibi görünüyor.