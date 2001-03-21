Aboubakar transferinde şok eden ayrıntı

3.6.2017 - 12:09

Beşiktaş’ta gelecek sezon da takımda kalması istenen Vincent Aboubakar için Portekiz’de yapılan ilk görüşmede hesapta olmayan gelişmeler yaşandı.

Başkan Fikret Orman ile yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, önceki gün Porto yetkilileri ile masaya oturdu.

Porto Kulübü’ne, Aboubakar’ı takımda tutmakta ısrarcı olduklarını belirten Siyah-Beyazlı kurmaylar, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesindeki 10 milyon Euro’luk rakamda indirim talep etti.Ancak Fransız Lorient Kulübü’nün, Kamerunlu oyuncunun satışından gelecek paranın yüzde 60’lık kısmında hak sahibi olması görüşmeleri başka bir boyuta taşıdı.

YOLUNA PORTO’DA DEVAM EDEBİLİR

Portolu yöneticiler, başkan Orman ve ekibine şu ifadeleri kullandı;“İş sadece bizde bitmiyor...""Lorient, Aboubakar’ın satışından gelecek paranın yüzde 60’lık kısmında hak sahibi."‘Ya satın ya da sizde kalsın’ diyorlar...""Bu şartlarda oyuncuyu iyi bir fiyata satmak zorundayız.""Yani 10 milyon Euro’nun altında bir rakama elden çıkarırsak yüzde 60’ı Lorient’e gideceği için bizim kazancımız azalacak.”

Lorient’in ayrıca yapılan anlaşmada, Aboubakar’ın sadece bir sezon başka takıma kiralanmasına izin verdiği, ikinci kez kiralama durumu olması halinde Porto’nun kendilerine 6 milyon Euro ödemesini şart koştuğu öğrenildi.Bu nedenle Porto, ya Kamerunlu futbolcuyu 10 milyon Euro’ya herhangi bir takıma satacak ya da takımda tutacak.

 

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