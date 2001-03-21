AC Milan'a bir takviye de Portekiz'den

AC Milan'a bir takviye de Portekiz'den
12.6.2017 - 22:13

İtalyan ekibi Porto'dan Andre Silva'nın transferini bitirmek üzere.

Geçtiğimiz sezon Serie A'yı 6. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıran AC Milan, transferde atağa kalktı.

Çinli yatırımcıların desteğini arkasına alan va yeni sezonda ligin zirvesini hedefleyen Milano ekibi, Porto'nun 21 yaşındaki forveti Andre Silva'yı 38 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak üzere. Portekizli forvet sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için Milano'ya geldi.

İtalyan basını, AC Milan'ın Andre Silva ile 5 senelik bir sözleşme yapmayı planladığını belirtti.

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