Adana Demirspor’da Giray Bulak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Giray Bulak’la 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Aytaç Durak Tesisleri’nde, kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu ve yöneticilerin katıldığı törende, Bulak bir yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Bulak, büyük bir camiaya geldiğini belirtti. Bulak, ”Çok büyük değerler yetiştiren bir kulübe geldiğimi biliyorum. Türkiye’nin çok önemli kulübü, çok önemli hedefleri var. Dolayısıyla bu hedeflerde ortak çalışacağız ve başarılı olacağız. İnşallah Adana Demirspor’u layık olan yerlere getireceğiz. Ümit ediyorum en yakın zamanda içerisinde hem kadro oluşumu hem transfer çalışmalarıyla birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

"Önemli olan Türkiye ligini ve oyuncuları bilebilmek"

Daha sonra bir gazetecinin "Bu ligde yabancılık çeker misiniz, genelde Süper Lig takımlarını çalıştırdınız?" sorusuna tecrübeli teknik adam şöyle cevap verdi:

"En son Mersin İdmanyurdu’ndan önce Çaykur Rizespor’u çalıştırmıştım. Orada aşağı yukarı bir golle şampiyonluğu kaçırdık. Benim geldiğim dönemde 13 puan geride 8’i sıradaydı Rizespor, çok önemli çıkış yaptık. Fakat ipi göğüsleyemedik. Ligde şampiyon olan hocalara baktığımızda geneli bu ligde çok az çalışmış hocalar, Samet Aybaba ve Yılmaz Vural gibi. Birisi Sivasspor’u şampiyon yaparken, diğeri de Göztepe’yi şampiyon yaptı. İkisi de Süper Lig hocasıydı. Önemli olan Türkiye ligini ve oyuncularını bilebilmek, çok da kategori seçmek doğru değil diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gökoğlu: "Ortak karar vererek Giray Bulak hocamızla anlaştık"

Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ise şunları söyledi:

"Bir an önce teknik direktörle anlaşmamız gerektiğini düşündük. Burada ortak karar vererek Sayın Giray Bulak Hocamızla anlaştık. Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Giray hocamız bütün camiamıza, taraftarlara, hepimize hayırlı olsun" dedi.

Süleyman Cenk İdaye