Adana Demirspor’da Gökoğlu dönemi

30.5.2017 - 21:49

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Mehmet Gökoğlu 191 oyla başkan seçildi.

Mavi-lacivertli kulübün başkanlık seçimlerinde aday Nilay Ateşoğulları 35, Mehmet Gökoğlu ise 191 oy aldı.

Gökoğlu, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Transfer ve hoca arayışı için henüz erken olduğunu belirten Gökoğlu, şunları söyledi:

“Elimizden gelenin en iyisini teknik ekip ve yönetim kuruluyla tartışıp beraber yapacağız. Büyük ihtimalle yüksek fiyata transferler olmayacak. Herkes rahat olsun. Biz yönetim kurulumuzla beraberliği yakaladık, Adana birleşti, taraftarlar da birleşerek, beraber aşacağız her şeyi. Bu kulüp hepimizin. Milli takım haricinde Adana Demirspor’un mavi-lacivert renklerinden başka renk tanımıyorum.”

Gökoğlu’nun yönetim kurulu listesi şu şekilde:

“Şentürk Çalık, Aziz Kaya, Ümit Onatça, Erdinç İpek, Şerif Güler, Aziz Can Eken, Mehmet Yalçın, Levent Duyuler, İmam Gazali Hiradağı, Casim Korkmaz, Murat Çardak, Kazım Bozan, İsmail Tanrıverdi, Mustafa Selek, Önder Kaypak, İzzettin Turgut, Mustafa İzgioğlu, İsa Tuzcu, Ahmet Yarar, Kayhan Dağdanaşar.”

Denetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

“Alaaddin Bozkurt, Hasan Özkan, Ercüment Filazi.”

Nuri Pir

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret