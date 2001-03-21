Adana Demirspor, Hasan Şaş ile anlaşamadı

5.6.2017 - 22:52

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, dün görüştükleri Teknik Direktör Hasan Şaş ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Adana Demirspor, dün milli futbolcu Hasan Şaş ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası kamuoyu Hasan Şaş’ı Adana Demirspor’un yeni teknik direktörü olarak tanıdı. Fakat mavi-lacivertli kulüp, bugün Hasan Şaş ile anlaşamadıklarını duyurdu. Adana Demirspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Hasan Şaş ile 4 Haziran Pazar günü bir görüşme gerçekleştirdik. Transfer Komitemiz eski milli futbolcu Hasan Şaş ile görüşme sonucunda anlaşmaya varamamıştır. Konuyla ilgili detaylı açıklama yönetim kurulu tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır. Hasan Şaş’a bundan sonraki süreçte başarılar diler kendisine teşekkür ederiz."

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