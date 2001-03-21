Adanaspor'dan kritik 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adanaspor evinde Akhisar Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi Adanaspor 2-1 kazandı.
3. dakikada Renan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Magaye'nin plase vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
7. dakikada Adanaspor’da Ahmet Dereli yakın mesafeden şutunda top kaleci Lukac’dan döndü.
11. dakikada Kadir’in sol kanattan ortasında Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda top kaleci Itandje’de kaldı.
33. dakikada Olcan’ın serbest vuruşunda Mustafa Yumlu kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
54. dakikada Kadir’in ortasında Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top kaleci İtandje’da kaldı.
60. dakikada Olcan’ın köşe vuruşundan ortasında Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda kaleci İtandje son anda kurtardı.
65. dakikada Magaye’nin ortasında Digao’nun kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Ahmet Dereli topu filelerle buluşturdu. 2-1
72. dakikada Vaz Te’nin sol kanattan sert ortasında Cikalleshi'nin şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Cikalleshi'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
78. dakikada Roni ceza alanı içerisinde şutunda top kaleci Lukac’dan döndü. Dönen topa vuran Digao topu auta gönderdi.
86. dakikada Lopes’in ortasında Vaz Te’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci İtandje son anda topu kornere çeldi.
90. dakikada Muğdat’ın ortasında Vaz Te boş pozisyonda topu üstten auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Yıldıırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx
Adanaspor: İtandje xx, Ramos xx, Ahmet Dereli xxx (Tevfik dk. 71 x), Magaye xxx, Digao xx, Cem xx (Vinicus dk. 82 x), Foguinho xx, Didi xx, Halil xx, Koman xx (Ahmet Bakçıvan dk. 90+2 ?), Roni xxx
Yedekler: Hayrullah, Viera, Samican, Renan Diniz
Teknik Direktör: Levent Şahin
Akhisar Belediyespor: Lukac x, Özer x (Vaz Te dk. 68 x), Soner x (Larsson dk. 68 x), Lopes xx, Sissoko xx, Mustafa xx, Custodio x, Olcan xx, Cikalleshi x (Muğdat dk. 77 x), Caner x, Kadir x
Yedekler: Bora, Aykut, Orhan, Alper
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Goller: Magaye (dk. 3), Ahmet Dereli (dk. 65) (Adanaspor), Mustafa (dk. 33) (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Roni (Adanaspor), Olcan (Akhisar Belediyespor)
Cemil Serezli - Umutcan İşledici