Adebayor'dan Crystal Palace itirafı

Adebayor'dan Crystal Palace itirafı
12.6.2017 - 22:11

Medipol Başakşehir'in Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor, kariyerinin en kötü tercihinin Crystal Palace'a gitmek olduğunu söyledi.

Adebayor, İngiltere basınında yer alan açıklamasında, İngiltere'de birçok takımda forma giydiğini hatırlatarak "En büyük hatam, Ocak 2016'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a imza atmak oldu." ifadesini kullandı.

Sadece çevresini memnun etmek için bu takıma gittiğini belirten 33 yaşındaki golcü, "Bana 'Adebayor yeniden başlamak zorundasın.' dediler, onları dinlememe rağmen bu tercih, kariyerim için verdiğim en kötü karardı." değerlendirmesinde bulundu.

Togolu futbolcu, geçen sezonun ara transfer döneminde katıldığı Medipol Başakşehir ile 16 maça çıkıp 7 gol kaydetti.

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