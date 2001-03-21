Advocaat: "Şampiyonluk için yeterli değildik"

3.6.2017 - 22:50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligde şampiyon olan Beşiktaş’ı tebrik ederken, “Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60’dan fazla maç oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan ve 3-1 yenen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Advocaat, maç sonu açıklamalarda bulundu. İyi oyun çıkarttıklarını fakat şampiyonluk için yeterli olmadığını belirten Advocaat, şunları söyledi:

“Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Ama Beşiktaş’ı tebrik ederken Başakşehir’e ve teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Bu sezon bizim en fazla elde edebileceğimiz yer üçüncü sıraydı. 60’dan fazla maç oynadık. Avrupa Ligi’nde mücadele ettik. Türkiye kupasında yarı final oynadık ama şampiyonluk için yeterli değildik. Türkiye’de benim için İstanbul anlamına geliyordu. Burada çalıştığım süre boyunca sadece İstanbul olmadığını görmüş oldum. Zorlu ligi olan bir ülkede çalıştım. Çok güzel stadyumları var. Ben ve ekibim burada çalışmaktan çok mutlu olduk. Türkiye ile aklımda hep pozitif anılar kalacak. Oyuncularımız yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Farklı pozisyonlarda farklı tiplerde oyunculara ihtiyacımız vardı. İstediğimiz 3 oyuncu vardı. Bunları getirebilmek için yönetimimiz elinden geleni yaptı ama elimizde ki şartlara bakmamız lazım. Mümkün olmadı bunlar. Elimizde ki oyunculardan daha fazla performans elde etmeye çalıştık. Oyuncularımızda yönetimimiz de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Üçüncülükten memnun olduğumu da söylemeliyim.”

Cemil Serezli - Umutcan İşledici

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