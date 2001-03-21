Ahmet Çakar'dan Galatasaray’a çok sert tepki

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’i kulüpten ihraç etmeyen Galatasaray Genel Kuruluna sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, “Galatasaray Genel Kurul üyeleri dün Türk vatandaşı değil de, aslında iyi birer Fransız olduklarını kanıtlamış, omurgasız şahıslardır” dedi.

“FENERBAHÇE VERGİSİNİ ÇATIR ÇATIR ÖDERKEN…”

Galatasaray’ın vergi yapılandırmasını hak etmediğini kaydeden Çakar, “Fenerbahçe vergisini çatır çatır öderken, devletin kıyağıyla borcu kuşa dönen Galatasaray bu kıyağı hak etmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vergi kıyağını iptal etmelidir” diye de ekledi.