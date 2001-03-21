Ahmet Nur Çebi'den hakeme eleştiri

19.3.2017 - 02:10

Beşiktaş İkinci Başkanı, özellikle Aboubakar'a gösterilen kırmızı karta anlam veremediğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, müsabakadaki hakem kararlarını eleştirdi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, sahada 10 kişi kalmanın sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Nihayetinde 10 kişi kalınan maçta 1 puan şans olarak düşünülebilir. Ancak Aboubakar'a ikinci sarı kart ne sebeple verilmiş halen anlayabilmiş değilim. Araştırıyorum, soruyorum. Herkes tuhaf bir karar diyor". diye konuştu.

Antalyaspor yöneticilerinin, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan hakkında söylediği haksız yorumların, genç hakemi etkilediğini düşündüğünü dile getiren Çebi, "Hakemin, baskı altında kararlar verdiğini düşünüyorum. Yöneticilerin maçtan önce hakemler hakkında yorum yapmamaları gerekiyor. Onlar da insan. Karar veriyorlar ve etki altında kalabilirler. Artık buna tüm yöneticilerin son vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Antalya Stadı'ndaki maça futbolseverlerin büyük ilgi göstermesine de değinen siyah-beyazlı yönetici, bunun, Beşiktaş'ın ligde lider olmasından kaynaklandığını savundu.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret