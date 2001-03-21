Ahmet Nur Çebi'den hakeme eleştiri

Beşiktaş İkinci Başkanı, özellikle Aboubakar'a gösterilen kırmızı karta anlam veremediğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, müsabakadaki hakem kararlarını eleştirdi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, sahada 10 kişi kalmanın sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Nihayetinde 10 kişi kalınan maçta 1 puan şans olarak düşünülebilir. Ancak Aboubakar'a ikinci sarı kart ne sebeple verilmiş halen anlayabilmiş değilim. Araştırıyorum, soruyorum. Herkes tuhaf bir karar diyor". diye konuştu.

Antalyaspor yöneticilerinin, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan hakkında söylediği haksız yorumların, genç hakemi etkilediğini düşündüğünü dile getiren Çebi, "Hakemin, baskı altında kararlar verdiğini düşünüyorum. Yöneticilerin maçtan önce hakemler hakkında yorum yapmamaları gerekiyor. Onlar da insan. Karar veriyorlar ve etki altında kalabilirler. Artık buna tüm yöneticilerin son vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Antalya Stadı'ndaki maça futbolseverlerin büyük ilgi göstermesine de değinen siyah-beyazlı yönetici, bunun, Beşiktaş'ın ligde lider olmasından kaynaklandığını savundu.