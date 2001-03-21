Akhisar'da Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı

Akhisar Belediyespor, 2-1'lik Adanaspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kaftas, Adanaspor mağlubiyetinin ardından maç sonu basın toplantısında istifa sinyali vererek, "Artık bir kan değişikliğin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" demişti. Kafkas'ın bu gece yönetim ile görüşmesinin ardından, Akhisar Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklama ile Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesih edildiği açıklandı.

Akhisar Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sezon başlangıcından bu güne birlikte çalıştığımız Tolunay Kafkas hocamızla karşılıklı konuşarak ve anlaşarak fesih kararı aldık. Hocamız ve ekibine katkıları sebebiyle teşekkür ediyor ve kendilerine kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Ve bu kararın kulübümüzün hayrına olmasını temenni ediyoruz. Milli maç arasından istişare ederek en kısa zamanda yolumuza devam edeceğimiz teknik direktörümüzü kamuoyuyla paylaşacağız" denildi.