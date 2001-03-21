Alanyaspor'den kritik galibiyet

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Batalla’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerindeki Faty’nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

23. dakikada Gassama’nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Junior Da Silva’nın şutu üstten auta gitti.

27. dakikada Sackey’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Efecan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Candeias’ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

41. dakikada Junior Da Silva’nın pasında kaleci Harun, Vagner Love’den önce davranarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Deniz’in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu Haydar kornere çeldi.

44. dakikada Jorquera’nın pasında sol kanattan ceza sahasına giren John’un şutu üstten dışarıya çıktı.

45. dakikada Deniz’in Sackey tarafından ceza sahası içerisinden düşürülmesiyle yeşil-beyazlı takım penaltı kazandı. Deniz’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Vagner Love’nin ceza sahası içerisinde İsmail tarafından düşürülmesiyle karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada Vagner Love’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun’un ters tarafından ağlara gitti. 1-2

68. dakikada Merter’in ceza sahası dışarından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar’da kaldı.

79. dakikada Emre’nin kullandığı frikikte top direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.

90+2. dakikada savunmadan çıkan uzun topa hareketlenen Vagner Love, ceza sahası dışında Harun’dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 1-3

KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Serkan Çimen xx, Erkan Akbulut xx

Bursaspor: Harun Tekin x, Aziz Behich x, Tomas Sivok x, İsmail Konuk x (Kubilay Kanatsızkuş dk. 79 x), Onur Atasayar xx, Cristobal Jorquera x (Mert Örnek dk. 46 x), Merter Yüce x, Ricardo Faty x (Şamil Çinaz dk. 52 x), Pablo Batalla x, Josua John x, Deniz Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Ertuğrul Ersoy, Yonathan Del Valle, Sercan Yıldırım

Teknik Direktör: Mutlu Topçu

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Lamine Gassama xx, Kenneth Omeruo xx, Georgios Tzavellas xx, Berkan Emir xx, Daniel Candeias xx, Issac Sackey xx, Efecan Karaca xx (Wilde Guerrier dk. 90 ?), Emre Akbaba xxx (Taha Yalçıner dk. 90+4 ?), Junior Da Silva xx (Emre Nefiz dk. 86 xx), Vagner Love xxx

Yedekler: Zdenek Zlamal, Birol Parlak, Darko Lazic, Glynor Orvil Plet

Teknik Direktör: Saffet Susiç

Goller: Deniz Yılmaz (dk. 45 pen.) (Bursaspor), Efecan Karaca (dk. 27), Vagner Love (dk. 55 pen. ve 90+2) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Ricardo Faty, İsmail Konuk, Şamil Çinaz (Bursaspor), Daniel Candeias, Berkan Emir (Aytemiz Alanyaspor)

"Bazı oyuncularımızdan daha iyi performans bekliyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Aytemiz Alanyaspor’a karşı 3-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, “Bazı oyuncularımızdan daha iyi performans bekliyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, “Çok önemli bir karşılaşmaydı. Özellikle geçen haftadaki performansın üzerine koymak için, daha iyi oynamak için antrenmanlar yaptık. Rakibin bulduğu golden sonra penaltıyla eşitliği yakaladık. Gol atmak için kanatları açmaya çalıştık ama isabetli olmayan ortalar, sonuçlanmaya pozisyonlar vardı. Sakatların bir an önce iyileşmesini umuyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

“İSTEDİKLERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK”

Devreye 1-1 girmelerinin avantaj sağladığını ifade eden Topçu, “Rakibin bulduğu penaltı pozisyonu şeklini değiştirdi maçın. Yetenekli oyuncuları var rakibin ve onların katkısı büyük oldu. Biz şu anda elimizdeki en yetenekli oyuncularımızı sahaya sürmek istiyoruz. Zaman zaman istediklerinizi sahaya yansıtamazsınız. Bugün de yansıtamadığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“BAZI MEVKİİLER BİZİ SIKINTIYA SOKUYOR”

‘Güç anlamında bir yere geldiğimizi söyledik ama hücum futbolu oynatmak, pas yapmak kolay değil’ diyen genç teknik adam, “Pası nerede yaptığınız önemli. Bazı mevkiiler bizi sıkıntıya sokuyor. Değişik oyuncular oynatıyoruz. Özellikle forvet hattında hala sıkıntımız devam ediyor. Sakat oyuncuların gelmesi bizim için çok önemli. Bizim temel amacımız pas. Bazen başaramayabilirsiniz. Bugün itibariyle rakibin öne geçmesi, seyircinin bir an önce gol istemesi panik havası oluşturdu” şeklinde konuştu.

“BAZI OYUNCULARDAN DAHA İYİ PERFORMANS BEKLİYORUZ”

“Hayal kırıklığına uğradığınız oyuncular var mı?” sorusunu yanıtlayan Topçu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hayal kırıklığı değil de futbolun içinde olan şeyler. İsim olarak söyleyemem. Bazı oyunculardan daha iyi performans bekliyoruz. Biz en formda oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Formayı o gün itibariyle hak edene vermeye çalışıyoruz. Oyuna girenlerin katkısı önemli. Katkı sağladığı sürece bir sonraki hafta formayı veriyoruz."