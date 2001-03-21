Ali Koç Fenerbahçe Başkanılğına adaylığını açıkladı

Ali Koç başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Ali Koç, 2017 Olağan Mali Genel Kurulu'nda Mayıs 2018 tarihinden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ali Koç, konuşmasını bitirdikten sonra tüm üyeler ayağa kalktı ve 'Büyük Başkan' tezahüratlarıyla alkışladı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Bize bu tarifsiz Euroleague mutluluğunu yaşatan herkesle ne kadar övünsek azdır. Fenerbahçe'mizi gerçek bir spor kulübü yapan, Obradovic gibi birini takıma getiren, başkanımıza en içten şükranlarımızı sunuyorum. Gelecek yıl formamıza 4. yıldızı takacağımıza inancım tamdır.

FUTBOL BİZİ ÜZMÜŞTÜR

Futboldaki nokta bizi üzmüştür. Tribünlerimiz hiç bu kadar boş olmamıştı. İç saha performansımızla altıncı sıradayız. Yönetimimiz ve taraftarımız arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle bu durum ortaya çıkmıştır.

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

30 Mayıs 2015'te taşın altına elimizi koyacağımı her zaman söyledim. Ben bugün yine aynı noktadayım. Kongre üyelerinin karşısında bunu vurgulamak için bir kez daha söylemek istediğim için buradayım. Mayıs 2018'de önce Allah'ın izniyle sonrada sizlerin desteğiyle kongrede başkanlığına aday olduğumu belirtiyorum.