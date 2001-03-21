Alman kulübü Bruma'ya 11 milyon euro verdi

26.5.2017 - 11:49

Leipzig Kulübü, Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Bruma'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Sarı kırmızılıların 1 aydır sözleşme yenilemek için görüştüğü Bruma transferinin perde arkasında önemli ve sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray’ın kontratını uzatmak istediği Portekizli oyuncu Bruma için Leipzig Kulübü, 11 milyon Euro'luk teklifle masaya oturdu.

Leipzig Kulübü idarecileri, Stockholm’den dönen Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ile Bruma transferi için masaya oturdu.

11 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Redbull Leipzig ilk etapta Galatasaray’a Bruma için “10 milyon Euro artı bonuslar (11 milyon euro)” şeklinde bir teklif sundu. Galatasaray Kulübü ise Alman ekibine “15 milyon Euro'dan aşağı vermeyiz” yanıtını iletti.

YERİNE YOUNES ALINACAK

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Bruma’nın ayrılmak istemesi üzerine yerine futbolcu bakmaya başladı bile.

Sarı-kırmızılıların Lübnan asıllı Alman futbolcu Amin Younes transferi için yoğun çaba harcadığı ve temasların tüm hızıyla sürdüğü ortaya çıktı.

Teknik Direktör Igor Tudor’un listesinde ilk sıralarda yer alan yetenekli futbolcunun bonservisinin 6-7 milyon civarında olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın ise 4 milyon euroya bu işi bitirmeye çalıştığı bildirildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret