Almanya doludizgin

27.3.2017 - 00:28

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 4 maçla devam edildi.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 4 karşılaşma oynandı.

C Grubu'nda Almanya, deplasmanda Azerbaycan'ı 4-1 yendi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19 ve 81. dakikalarda Andre Schürrle, 36. dakikada Thomas Müller ve 45. dakikada eski BeşiktaşlıMario Gomez attı. Azerbaycan'ın tek golünü 31. dakikada Dmitri Nazarov kaydetti. Lider Almanya, 5'te 5 yaparak puanını 15'e yükseltti.

Aynı grupta Çekya, konuk olduğu San Marino karşısında 6-0'lık skorla farklı galip geldi. Çekya'nın gollerini 17 ve 24. dakikalarda Antonin Barak, 19 ve 77. dakikalarda Vladimir Darida, 26. dakikada Theodor Gebre Selassie, 43. dakikada Michal Krmencik attı. Çekya bu galibiyetle, 8 puana ulaştı.

F Grubu'nda yer alan İngiltere, sahasında Litvanya'yı 22. dakikada Jermain Defoe ve 66. dakikadaJamie Vardy'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 13'e çıkaran İngiltere, grupta liderliğini sürdürdü.

Ermenistan ise Kazakistan'ı ağırladığı E Grubu mücadelesini, 73. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 75. dakikada Beşiktaşlı Aras Özbiliz'in attığı gollerle 2-0 kazanarak, puanını 6 yaptı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret