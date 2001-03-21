Almanya Kupası Borussia Dortmund'un

28.5.2017 - 00:29

Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenen Borussia Dortmund, şampiyon oldu

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 8. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, bu gole 29. dakikada Ante Rebic ile cevap verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 66. dakikada Christian Pulisic'in ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

Sarı-siyahlılar, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın penaltıyı gole çevirmesi sonucu 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

Notlar 
Karşılaşma öncesi yapılan törende, Almanya Kupası'nı dünya ve olimpiyat şampiyonu ülkenin efsane buz patencisi Katarina Witt taşıdı.

Karşılaşmayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de izledi.

Eintracht Frankfurt taraftarının maç öncesinde yaptığı koreografi ve karşılaşma esnasında takımlarını desteklemesi beğeni topladı.

Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncular Nuri Şahin ve Emre Mor, kupa maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-siyahlılar, Almanya Kupası'nda üst üste 4. kez final oynadı.

Ünlü Alman şarkıcı Helene Fischer, devre arasında konser verdi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı, 74 bin 322 taraftar takip etti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret