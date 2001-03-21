Almanya Kupası Borussia Dortmund'un

Almanya Kupası finalinde Eintracht Frankfurt'u 2-1 yenen Borussia Dortmund, şampiyon oldu

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 8. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, bu gole 29. dakikada Ante Rebic ile cevap verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 66. dakikada Christian Pulisic'in ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

Sarı-siyahlılar, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın penaltıyı gole çevirmesi sonucu 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

Notlar

Karşılaşma öncesi yapılan törende, Almanya Kupası'nı dünya ve olimpiyat şampiyonu ülkenin efsane buz patencisi Katarina Witt taşıdı.

Karşılaşmayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de izledi.

Eintracht Frankfurt taraftarının maç öncesinde yaptığı koreografi ve karşılaşma esnasında takımlarını desteklemesi beğeni topladı.

Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncular Nuri Şahin ve Emre Mor, kupa maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-siyahlılar, Almanya Kupası'nda üst üste 4. kez final oynadı.

Ünlü Alman şarkıcı Helene Fischer, devre arasında konser verdi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmayı, 74 bin 322 taraftar takip etti.