Altnordu'lu Çağlar Alman ligini sallıyor

Nuri Şahin, Bundesliga’nın konuştuğu genç Türk’ü açıkladı!

Gurbetçi futbolcu Nuri Şahin, Altınordu'dan Almanya'nın Freiburg takımına giden Çağlar Söyüncü'nün Bundesliga'da büyük ses getirdiğini ifade etti.

Dortmund’da futbol yaşamını sürdüren Nuri Şahin, İzmir’in Altınordu kulübünden Almanya’nın Freiburg takımına giden Çağlar Söyüncü’yü herkesin konuştuğunu söyledi. Çağlar’ın ilk senesinde büyük fark yarattığını ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, teknik direktörleri Thomas Tuchel’in Çağlar için “Makine gibi” benzetmesi yaptığını dile getirdi.

Nuri Şahin, “Arda Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu ama Çağlar Söyüncü’nün hikayesi inanılmaz. Bizim hocamız Çağlar için ‘machine’ diyor. Hatta ismini telaffuz edemeyip bana sordular. Freiburg’da yeni bir oyuncu var inanılmaz demişlerdi. Türkiye’de eskide Avrupa’ya gideceksen dünyanın en büyük kulüplerine git diye bir algı vardı.” diye konuştu.

BRUMA’NIN STİLİ LEIPZIG’E UYGUN

Bruma’nın Leipzig’e transferini değerlendiren tecrübeli futbolcu, “Bruma Leipzig’in oyun tarzına çok uygun bir isim. Bence başarılı olacaktır” ifadelerini kullandı.