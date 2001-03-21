Amatör maçta ortalık karıştı

19.3.2017 - 01:15

Sivas’ın Divriği ilçesinde Divriği Demirçelikspor ile Şarkışla Belediyespor arasında oynanan 1. Küme Amatör Lig müsabakasında olaylar çıktı.

Şarkışla Belediyespor’un 2-1 galip ayrıldığı maçta Şarkışlaspor’un liderliği Divriği Demirçelikspor’dan alması ve maç sırasında mağlup takım futbolcularından birinin kırmızı kart görmesi mağlup takımın taraftarlarını kızdırdı. Bitiş düdüğünün çalmasıyla Divriği Demirçeliksporlu futbolcular ve taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi. Tepki saha içerisinde kavgaya dönüştü. Futbolculardan ve kızgın grupları dağıtmak isteyen polis memurlarından yaralananlar oldu. Saha içerisinde başlayan olaylar saha dışına taştı. Olayların polisin müdahalesiyle bastırıldı. Taraftarların dağıtılmasının ardından Şarkışla Belediyesporlu futbolcular ilçeden ayrıldı.

Hakan Kaleli

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