Anadolu Efes - Beşiktaş maçında olay

3.6.2017 - 20:53

Anadolu Efes-Beşiktaş maçında şok olay!

Anadolu Efes-Beşiktaş maçında, Efes Başkanı Tuncay Özilhan sahaya girdi ve tüm takımı soyunma odasına götürdü!Anadolu Efes-Beşiktaş maçında, Efes Başkanı Tuncay Özilhan sahaya girdi ve tüm takımı soyunma odasına götürdü!
 
Abdi İpekçi'de oyananan Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Play-Off karşılaşmasında eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.
 
Anadolu Efes Başkanı final serisinin 3. maçında devreye 1:59 kala oyuncularını toplayıp soyunma odasına gitti.
 
Hakeme tepki gösteren Anadolu Efes takımı yaklaşık 5 dakika sonra tekrar parkeye çıktı.

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