Anadolu Efes - Beşiktaş maçında olay

Anadolu Efes-Beşiktaş maçında şok olay!

Anadolu Efes-Beşiktaş maçında, Efes Başkanı Tuncay Özilhan sahaya girdi ve tüm takımı soyunma odasına götürdü!Anadolu Efes-Beşiktaş maçında, Efes Başkanı Tuncay Özilhan sahaya girdi ve tüm takımı soyunma odasına götürdü!



Abdi İpekçi'de oyananan Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Play-Off karşılaşmasında eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.



Anadolu Efes Başkanı final serisinin 3. maçında devreye 1:59 kala oyuncularını toplayıp soyunma odasına gitti.



Hakeme tepki gösteren Anadolu Efes takımı yaklaşık 5 dakika sonra tekrar parkeye çıktı.