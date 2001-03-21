Anadolu Efes'e 3 puan silme cezası

6.6.2017 - 00:34

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Anadolu Efes Kulübü'ne 3 puan silme cezası verdi.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde 3 Haziran'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Beşiktaş Sompo Japan ile yaptığı karşılaşmada, topluca sahayı terk eden Anadolu Efes Kulübünün 3 puanını düşürme cezası verdiği bildirildi.

Yönetim kurulu, Beşiktaş Kulübü tarafından müsabaka sonucunun Anadolu Efes takımı aleyhine hükmen olarak tescil edilmesi ve lacivert-beyazlı takımın başantrenörünün almış olduğu teknik fauller nedeniyle diskalifiye edilmesi gerektiği iddiası ile yapılan itirazları, uluslararası oyun kurallarına aykırı olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Neler yaşandı? 
Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan arasında 3 Haziran'da oynanan karşılaşmada, ikinci periyodun bitimine bir dakika 59 saniye kalan lacivert-beyazlı oyuncular, kenar yönetimiyle topluca oyun sahasını terk ederek soyunma odasına gitmişti. Bir süre soyunma odasında kalan Anadolu Efes'in daha sonra sahaya dönmesiyle müsabaka kaldığı yerden devam etmişti.

Disiplin kurulunun maçla ilgili kararları 
TBF Disiplin Kurulu da aynı karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

Kurul, Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile takımın genel direktörü Alper Yılmaz'a, müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma sahayı terk ettirerek müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olması ve bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi şeklinde gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle dörder ay hak mahrumiyeti ve 40'ar bin lira para cezası verdi.

Anadolu Efes Kulübü ise 70 bin lira para cezası aldı.

Kurul, Beşiktaş Kulübünün yöneticileri Ahmet Nur Çebi ile Cihat Kumuşoğlu'nun 3 bin 500'er lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Beşiktaş Kulübü, taraftar olaylarından dolayı bir maç seyircisiz ve 30 bin lira para cezası aldı. Ancak yöneticilerinin, doğrudan ve etkili katkıları ile yaşanan seyirci olaylarının önlenmesini sağlamaları takdiri indirim nedeni olarak kabul edilerek temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesi uygulanmak suretiyle siyah-beyazlı kulübün seyircisiz oynama cezası 75 bin lira para cezasına çevrilirken, 30 bin lira para cezası da 20 bin liraya indirildi. Beşiktaş, böylece toplam 95 bin lira para ile cezalandırıldı.

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