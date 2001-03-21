Anadolu Efes galibiyetle dönüyor

Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas’ı deplasmanda 76-68 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımı ile deplasmanda mücadele eden Anadolu Efes karşılaşmadan 76-68 galip ayrıldı. Zalgirio Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise Anadolu Efes 41-44 geride tamamladı.

DEVRE ARASI 21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU GÜNÜ KUTLANDI

Karşılaşmanın devre arasında 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlandı. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün maç öncesinde Litvanya’ya götürdüğü Down Sendromu Derneği’nden Şule İnan ve Robert Cem Osborn’un yanı sıra Special Olympics Litvanya’dan altı sporcu da karşılaşmanın devre arasında seyircileri selamladı. Şule İnan ve Robert Cem Osborn, devre arasında Litvanyalı sporcular ile yaptıkları basketbol yarışmasında da basket attı.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Ioannis Fofis xx, Anne Panther xx

Zalgiris Kaunas: Lekavicius xxx 11, Westermann xx 8, Motum x 5, Ulanovas xx 10, Kavaliauskas xx 6, Pangos x 3, Seibutis x 1, Jankunas xx 9, Javtokas x 2, Milaknis xx 9, Lima x 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Anadolu Efes: Doğuş Balbay xx 5, Granger xxx 25, Cedi Osman x 4, Dunston xx 10, Brown xxx 13, Thomas x 2, Honeycutt xx 5, Heurtel x, Paul xxx 12, Kirk x

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 22-17 (Zalgiris Kaunas lehine)

Devre: 44-41 (Zalgiris Kaunas lehine)

3. Periyot: 50-57 (Anadolu Efes lehine)

5 Faulle Çıkan: Milaknis (Zalgiris Kaunas)