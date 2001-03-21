Anadolu Efes, Olympiakos'a farklı tarife

31.3.2017 - 00:02

Turkish Airlines Euroleague 29. hafta maçında Anadolu Efes, Olympiakos'u 77-69'luk skorla mağlup etti.

Salon: Abdi İpekçi Arena

Anadolu Efes: Heurtel xxx 18, Paul xx 11, Honeycutt xx 11, Brown xx 9, Cedi Osman x 8, Granger x 7, Thomas 2
Başantrenör: Velimir Perasovic

Olympiakos: Printezis xxx 14, Spanoulis xx 11, Papapetrou xx 8, Agravanis x 7, Birch x 6, Waters x 5, Papanikolaou x 5, Green x 5, Young x 4
Başantrenör: Giannis Sferopoulos

Anadolu Efes: 77 - Olympiakos: 69

1. periyot: 22-15 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 43-36 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 58-50 (Anadolu Efes lehine)

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, Olympiakos 10. kez yenildi.

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Olympiakos, 5. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 2-10. Granger ve Cedi Osman'ın mola dönüşünde bulduğu sayılarla toparlanan Anadolu Efes, Heurtel'in skorer oyunuyla 13-0'lık seri yakaladı ve ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Paul'ün basket faulden ürettiği 3 sayıyla, farkı çift hanelere (25-15) taşıyarak giren ev sahibi takım, pota altında Dunston ile etkili oldu. Konuk ekip Green, Waters ve Spanoulis'in üst üste kaydettikleri üç sayılık atışlarla 16. dakikada farkı 4 sayıya (32-28) indirdi. Honeycutt'ın skorer oyunuyla rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 43-36 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Printezis'in sayılarıyla başlayan misafir takım karşısında, Paul ve Brown'un atışlarıyla toparlanan lacivert-beyazlılar, 25. dakikada Cedi Osman'ın basketiyle farkı yeniden çift hanelere yükseltti: 52-42. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve lacivert-beyazlılar son çeyreğe 58-50 önde girdi.

Mücadelenin son periyoduna etkili başlayan Yunanistan temsilcisi, Agravanis ve Papapetrou'nun basketleriyle 33. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 60-58. Mola dönüşü Paul'ün etkili oyunuyla sayılar üreten Anadolu Efes, son 5 dakikaya 66-58 önde girdi. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Anadolu Efes, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 77-69 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Anadolu Efes formasıyla 18 sayı üreten Heurtel olurken, Olympiakos'ta Printezis 16 sayıyla oynadı.

- Anadolu Efes'in Bilecik'ten misafirleri de maçı izledi

Anadolu Efes Kulübü, Olympiakos mücadelesinde Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun kız basketbol takımını ağırladı.

Kocaeli'de oynanan karşılaşmada Adana VakıfBank Ortaokulu karşısında 83-0 geriye düşen ve maçı da 103-4 kaybeden kız basketbolcular, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki müsabakayı tribünden takip etti.

İlk çeyrek sonunda Abdi İpekçi Spor Salonu'nda anons edilen genç basketbolcuları, tüm basketbolseverler ayakta alkışladı.

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