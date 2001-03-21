Antalya İzmir'e yarıyor

5.6.2017 - 22:49

Tam 6 senedir Süper Lig'de takımı bulunmayan İzmir, bu hasretine Göztepe ile son verdi. Yine bu sezon, Altay da Antalya Stadı'nda 3. Lig Play-Off finalinde Kocaelispor'u penaltılarla eleyerek bir üst lige çıkmıştı.

Dün Antalya'da oynanan TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepe, İzmir'in 6 senelik Süper Lig hasretine de son vermiş oldu. Yine bu sezon, Altay da Antalya Stadı'nda 3. Lig Play-Off finalinde Kocaelispor'u penaltılarla eleyerek bir üst lige çıkmıştı. Böylece İzmir takımları, bu sezon Antalya'da oynadıkları 2 final maçını da kazanarak şampiyon oldu ve bir üst liglere yükseldi.
Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda mücadele eden Göztepe, sezon sonunda Altay ile birlikte lige veda etmişti.

Yine Günay güldü

14 yıllık Süper Lig hasretine son veren Göztepe'de kaleci Günay, bu sezon takımına karşı kullanılan 6 penaltıdan 5'inde başarılı olamazken, ligin ilk yarısında oynanan Eskişehirspor maçında Semih Şentürk'ün kullandığı penaltıyı kurtarmıştı. Günay, dün akşam da yine Semih Şentürk'ün penaltısını kurtararak şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Murat Akın'ı alan, Süper Lig'e yükseliyor

Son 8 sezonda oynadığı 7 takımla Süper Lig mutluluğu yaşayan Murat Akın, formasını giydiği Göztepe ile de Süper Lig'e yükseldi. Böylece Murat Akın, 8'de 8 yaptı. Murat Akın, 2008-2009'da Kasımpaşa ile, 2010 -2011'de Orduspor ile, 2011-2012'de Kasımpaşa ile, 2012-2013'de Konyaspor ile, 2013-2014'de İstanbul Başakşehir ile, 2014-2015'de Kayserispor ile, 2015-2016'de de Kardemir Karabükspor ile şampiyonluk coşkusunu yaşamıştı

Kutlamalar bu akşam

İzmir'de Göztepeli oyuncuların da katılacağı şampiyonluk kutlamaları ise bu akşam yapılacak. Öğleden sonra özel bir uçakla Antalya'dan İzmir'e gelecek olan Göztepe kafilesi, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki iftar yemeğinin ardından saat 22.00'de üzeri açık bir otobüs ile kulüp binasının da bulunduğu Güzelyalı semtine gelerek şampiyonluk turu atacak ve taraftarıyla bir araya gelecek.

Ali Gözeten

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