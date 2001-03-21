Antalyaspor'a moral yemeği

25.5.2017 - 22:46

Antalyaspor’un altyapısından yetişen Zeki Yıldırım, Kasımpaşa maçı öncesi yönetici, teknik heyet ve futbolcuları yemekte ağırladı.

Antalyasporlu Zeki Yıldırım, Kasımpaşa maçı öncesi yönetici, teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verdi. Yemek sonunda Oliveira Diego'nun esprili çağrısı ve ısrarı üzerine konuşma yapan Zeki Yıldırım, sezon boyunca gösterdikleri performans ve mücadele nedeniyle takım arkadaşlarına teşekkür etti ve herhangi bir aksilik yaşanmaksızın kalan 2 maçı tamamlanması dileğinde bulundu. İşletme sahiplerinden Vahap Yüce de başarılı bir sezon geçiren Antalyaspor'un yönetim, teknik heyet ve futbolcularını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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