Arda Turan: 100 yıllık tarihimizde benden kaç tane var

Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan, mütevazi olamayacağını, Türk futbol tarihinin en iyilerinden birisi olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Fanatik gazetesine konuşan Arda Turan, fazla mütevaziliğin kibir göstergesi olduğunu söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

-Arda Turan olmanın, bu kadar popüler bir yaşantının ne gibi dezavantajları var? Hayatını nasıl tanımlarsın?

“Dezavantajları ne biliyor musunuz! Çok göz önünde oluyorsunuz. Hakkınızda sürekli haberler yapılıyor. Benim işim sahada olduğu için insanlar sürekli, ‘Aaa her yerde Arda var’ diyor. Tabii ki de her yerde ben olacağım. Yüzyıllık tarihe baksınlar. Kaç tane Arda Turan var! Portekizliler’in bir sözü vardır; ‘Fazla mütevazılık kibir göstergesidir’ diye... Kaç tane Arda vardır. Ama ben yemin ediyorum size... Geçen sene İstanbul’a geldiğim gün sayısı 8’i geçmemiştir. Milli takımı çıkar, 8 günü geçmemiştir. Geçen gün mesela Arda’nın malvarlığı diye haber yapmışlar. Ne kadar ayıp bir şey ya..."

BENİM MAL VARLIĞIM KUPALARIM

"Senede zaten dünya kazanan oyuncunun haberi bu mu! Kazandığım kupaları mal varlığı gösteren güzel bir fotoğraf vardı. Benim kariyerim zaten kazandığım kupalar. Böyle mi maddiyata çeviriyoruz. Ben hayatım boyunca kimseden kaçmadım. Arka kapıyı sormadım hiç. Magazincisine de konuştuk, spor basınına da, siyasi basına da. Sadece istediğim şu; hak ettiğim saygıyı görmek istiyorum. Hayatın her alanında görmek istiyorum bunu."

ÇOK BÜYÜK OYUNCU DEDİKLERİMİZİN HANGİSİ BURADALARA GELEBİLMİŞ

“Çünkü ben ülkenin değeri olarak saygısını gösteriyorum. Ben buralardan gidince göreceğiz Barcelona’ya, Atletico Madrid’e kaç tane oyuncumuz gelecek! Emre abiye sorun anlatsın. Bizim küçükken, ‘Çok büyük oyuncu’ dediklerimizin kaç tanesi buralara gelip oynamış! Hepsi abilerimiz... Ama rica ediyorum. Burada bir başarı varsa... Ülkenin gençlerine bir örnek, hayal olabiliyorsak kıymeti bilinsin bunun. Bugün dünyanın en büyük maçında, tarihin en büyük maçında, en kritik anında belki ‘kurtarıcı’ olarak oyuna giriyorum. Adam diyor ki; ‘ne yaptın 6-1’lik maçta?’... Ne mi yaptım? Sen hangi gözle izliyorsun maçı veya nasıl bir bakış açısıdır. İyiyi değil, kötüyü görüyoruz. Anlatmak istediğim bu. Eleştiri olur ama iyisini, güzelini görmek önemli.”