Arda Turan Barcelona takımından ayrılıyor

24.5.2017 - 14:25

İspanyol basını, Barcelona'nın yeni sezonda takımda düşünmediği Arda Turan'ın Çin'e transfer olacağını yazdı.

İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, takımdan ayrılacağını yazdı.

DOLABINI TOPLADI

Barcelona'yı yakından takip eden Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivo, "Çok Gizli" başlığıyla verdiği haberde, 30 yaşındaki futbolcunun Camp Nou'daki dolabını topladığını yazdı.

ÇİN'E TRANSFER OLUYOR

Arda Turan'ın bu hareketinin, "Gelecek sezon Barcelona'da devam etmeyeceğinin bir işareti olduğunu" savunan Katalan gazetesi, Barcelona Kulübü'nün de Türk futbolcuyu gözden çıkardığını ifade etti.

El Mundo Deportivo, Arda Turan'ın Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olmasında etkili olan teknik direktör Luis Enrique'nin 27 Mayıs'ta Alaves ile oynanacak İspanya Kral Kupası finalinin ardından görevini bırakacak olmasıyla Türk futbolcunun kulüpteki desteğinin biteceğini savundu.

Barcelona'da 26 Nisan'dan bu yana forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere'den Arsenal, İtalya'dan Inter gibi taliplerinin olmasına rağmen Çin'e transfer olacağı belirtildi.

YENİ HOCA ARDA'YI İSTEMİYOR

Luis Enrique'nin ayrılmasının ardından Barcelona'nın başına Atletico Bilbao'yu çalıştıran Ernesto Valverde geçecek. İspanyol basınına göre Arda Turan'ın Çin'e transfer olmasının nedenlerinden biri de Valverde'nin milli futbolcuyu istemiyor olması.

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