Arda Turan basın toplantısı düzenliyor

6.6.2017 - 16:52

Milli Takım kaptanı Arda Turan, uçakta yaşanan kavga olayı ile ilgili saat 17.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım'da yaşanan kavga krizi sonrası Arda Turan ilk kez kameralar karşısına çıkıyor..

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK

Milli Takım kaptanı Arda Turan, saat 17.00'da basın mensuplarına yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulunacak.

Makedonya maçından sonra Üsküp’ten Trieste’ye hareket edildiği sırada uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in yönetim kurulu ile yaptığı istişare, ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’le kurulan temas sonrası kamptan gönderilmesine karar verildi. Milli futbolcu Arda Turan konuyla ilgili saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek

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