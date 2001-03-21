Arda Turan'dan Fatih Terim'e jet cevap

Milli Takımı bırakan Arda Turan, Fatih Terim'in Kosova maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi. NTV Spor canlı yayınına katılan Arda, yaşanan krizin perde arkasını anlattı.

Kosova ile oynanan Dünya Kupası Eleme maçı sonrası Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşdü. Terim'in açıklamalarının hemen ardından Arda Turan yaşanan krizin perde arkası ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Arda Turan ayrıca, NTV Spor yayınında Fatih Terim'in kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.



İşte Arda Turan'ın açıklamaları;



"Ben milli takımı bıraktım. Arkamdan neden konuşmalar geçiyor hala anlamadım. Bilal Meşe'yi o olaydan sonra ilk defa uçakta gördüm. Her şeyi hocamın yüzüne söyledim ama hoca, benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi."



"O bana 'oyuncu' diyor, kendisi de benim hocamdır. Bizde emeği vardır ama artık milli takımı bıraktım. Sen bu metinleri oku, halledebiliriz dedi. Ben de 'Ben artık takıma zarar veriyorum, bırakayım' dedim onurlu bir şekilde."



"Milli takıma ilk gittiğim günden beri disiplinsizlikler yapmışımdır. Haylaz bir oyuncuyum ama sahada elimden geleni yapmışımdır. Basın mensuplarının benim basın toplantımı terk ettiklerini görmedim. Ben oraya gittiğimde zaten bırakmaya karar vermiştim."



'Bir kişi bile saygı duymayacak mı?'



"Hayatta en çok sevdiğim şey uğruna en çok mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile saygı duymayacak mı?"



"Kimsenin yaşananları basına yansıtmaması gerekirdi. Ben ve takım arkadaşlarım anlatmadı. Kim anlattı bilmiyorum.Emre Belözoğlu, bu haberleri çıkaranların görevlerine devam etmeyeceklerini söyledi."



'Geri dönmek istemiyorum'



"İnsanlarla konuşurum, istişare yaparım ama sırtımı sadece Allah'a dayarım. Milli takıma artık dönmek istemiyorum. Daha fazla şey verebileceğimi düşünmüyorum.Tamam ya sorumlu benim. Oyunculara atmadılar mı suçu Euro 2016'da? Üzerime aldım, bıraktım Milli Takımı."