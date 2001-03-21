Arda Turan'dan kötü haber

29.3.2017 - 15:57

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından başarılı oyuncunun sağ bacağındaki addüktör kasından (kasık) sakatlandığı belirlendi. Arda Turan, 2018 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takım'ın Finlandiya'yı 2-0 yendiği maçta görev almış, Moldova ile oynanan hazırlık maçının kadrosundan ise sakatlığı sebebiyle çıkarılmıştı.

Arda Turan, Katalan ekibinin Granada (D), Sevilla, Malaga (D) ve Juventus (D) ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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