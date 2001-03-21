Arda Turan'dan şok açıklama: Pişman değilim

6.6.2017 - 17:05

Arda Turan, Milli takım kariyerini bitirdiğini açıkladı

"Pişman değilim, kuş gibi hissediyorum. Yapılanları ve ıslıklandığımı hiç unutmadım. "Hocamız ve TFF Başkanı'yla birlikte konuşup Kosova maçında olmama kararı aldık."

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Arda Turan, Milli Takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdığı için A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Arda Turan, A Milli Takım kariyerine noktaladığını söyledi.

"Pişman değilim. Bana yapılanları unutmadım. Ben milli takım tişört üstümdeyken bir hata yaptım. Ben iyi adam olmak ve onurlu bir adam olmak için uğraştım. Biz öyle haberler yapmadık diyorlar ama o imzaları değiştirip o sayfaları doldurduklarını biliyorum. Milli Takım kariyerimi noktalıyorum."

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