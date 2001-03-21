Arda Turan Demirören'e de küfretti

Hürriyet'in haberine göre; Barcelona'da forma giyen Milli Takım kaptanı Arda Turan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i de hedef alacak nitelikte hakaretlere imza attı.

İşte Arda'nın söylediği sözler:

BİZ KİMDEN PARA İSTEMİŞİZ

"Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para istemişiz? Kimden prim istemişiz? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlarda burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana. Kim söylüyor sana bunları söyle hadi. Bu ülke böyle ülke! Seni bu uçağa alırlar. Alırlar tabii. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum! Duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k....!"

SENİ UÇAĞA ALANIN

"Beni de başkaları gibi zannettin. Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama aileme şerefime laf söyletmem. o... ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim! Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın! Patronun Demirören. Sen federasyon başkanının gazetesindesin ya! Federasyon başkanı değil mi senin başkanın. Seni uçağa alanın a.... k...."