Arda Turan'ın saldırısında 3 soru...

Milli Takım kaptanının, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıyı gerçekleştirdiği yer ve zamanlama çok ilginç... Olayın ardından Instagram hesabında yer alan açıklamasına Galatasaray formalı bir fotoğraf koyması da değişik yorumlara yol açtı. İşte saldırı anı ve sonrasında yaşananlar...

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan’ın Milli Takım uçağında Milliyet Gazetesi muhabiriri Bilal Meşe’ye saldırmasının ardından kafalarda bazı sorular oluştu...

1- NEDEN ŞİMDİ?

Milli Takım’daki prim krizi Haziran 2016’da, yani bir yıl önce yaşandı. Arda Turan, madem Bilal Meşe’ye bu kadar öfkeliydi, neden eylem yapmak için bir yıl bekledi?

2- NEDEN UÇAKTA?

Arda Turan neden havalimanında değil de uçakta saldırdı? Bazılarına göre bu sorunun cevabı şöyle: Arda Turan her şeyi önceden planlamıştı. Saldırı havalimanında gerçekleşseydi, burada görevli olan polisler müdahale eder, böyle bir durumda da olay adli vakaya dönüşürdü. Arda bu yüzden eylemini özel uçağın içinde gerçekleştirdi.

3- INSTAGRAM’A NEDEN G.SARAY FORMALI FOTOĞRAF KOYDU?

Arda Turan, olayın ardından Instagram hesabından fotoğraflı bir mesaj yayımladı. Tecrübeli futbolcu halen Barcelona’da oynuyor olmasına rağmen Instagram’a yıllar önce çekilmiş Galatasaray formalı bir fotoğrafını koydu. Sosyal medyada bu, “Galatasaray taraftarından destek almak için bu fotoğrafı kullandı” şeklinde yorumlandı.

İŞTE UÇAKTA YAŞANANLAR...



ACI ama gerçek... A Milli Futbol Takımımız’da bugüne dek çok sayıda skandal yaşandı. Bazen futbolcular bazen de teknik adamlar, üzerlerindeki Ay Yıldız’a yakışmayacak davranışlarda bulundu. Kapalı kapılar ardında yaşananların bazıları gizli tutulup halının altına süpürüldü. Bazıları ise uluorta herkesin içinde gerçekleşti. Tıpkı dün yaşananlar gibi... Ay Yıldızlı ekibimizin kaptanı Arda Turan, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye hem fiziki hem de sözlü saldırıda bulundu. Aslında 2016 Avrupa Şampiyonası’ndaki prim krizinin devamı olan olaylar şöyle gelişti...

A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan kamptan ayrılarak İstanbul'a geldi...

SENİ BU UÇAĞA ALAN KİM?



ÜSKÜP’te oynadığı özel maçta Makedonya ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım, karşılaşma sonrası özel uçakla İtalya’nın Trieste kentine gitti. Arda Turan, uçağın hareketinden önce Milliyet gazetesi muhabiri Bilal Meşe’nin yanına gelerek herkesi şoke eden şu sözleri söyledi:



“Söyle Bilal Meşe söyle, orada mıydın? Bizimle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden prim istemişiz? Konuş, şimdi konuş. Hadi onlar da burada. Soruyorum; ‘Kim yazdırdı bunları sana? Kim söylüyor sana? Bu ülke böyle ülke. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum, duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k..! Beni de başkaları gibi zannettin. Ben futbolu bırakırım ama aileme, şerefime laf söyletmem. A...ç.... O.... ç.... Biz kimden para dilenmişiz? Seni bu uçağa alan kim?”

PATRONUN, FEDERASYON BAŞKANI!



BİLAL Meşe, Arda’ya, “Ben öyle bir şey yazmadım, ailenle alakalı tek yazım yok” diye cevap verdi. Ancak yanlarında bulunan Burak Yılmaz ve Caner Erkin, “Sus, uzatma, otur yerine” diye bağırdı. Takım arkadaşlarından aldığı destek sonrası iyice alevlenen Arda ise hakaretlerine devam edip, “Patronun Demirören. Sen federasyon başkanının gazetesindesin ya! Federasyon başkanı değil mi senin patronun?



Seni uçağa alanın a.... k....” dedi ve Bilal Meşe’nin boğazına sarıldı. Arda bu sırada kafa atmaya da çalıştı ancak diğer gazeteciler araya girip engelledi. Öfkesi geçmek bilmeyen Arda, bütün basın mensuplarına, “Hepiniz böylesiniz, hepinizin a.... k....” diye küfür etti. Arda daha sonra Fatih Terim’in yardımcıları Levent Şahin ve Nedim Yiğit tarafından uçağın diğer tarafına götürüldü.



ÖNCE SALDIRDI SONRA GÜLEREK YANINDAN GEÇTİ

MİLLİ takım uçağının hareket etmesinden 20 dakika sonra, uçağın arka kısmında oturan Arda Turan, sanki hiçbir şey olmamış gibi gülerek, az önce saldırdığı Bilal Meşe’nin yanından geçip ön tarafa gitti. Kokpitten çıktıktan sonra malzemecilere, “Forma yok mu?” diye seslenen Arda, daha sonra yerine geçti. Bazı futbolcular ve antrenörler kendisine, “Yapmasaydın, baban yaşında” dedi. Ama Arda yine geri adım atmadı:

“Bırakın ya! Ne babam yaşında olması. Hak etti...”

Arda Turan A Milli Takım'ı bıraktı

Makedonya maçı sonrasında Milli Takım uçağında küfürler ederek gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve Fatih Terim ile görüşerek gönderilen kaptan Arda Turan Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Turan, saldırı için pişman olmadığını söyledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM



Bilal Meşe, “Arda, ana avrat, din iman küfür etti. Bu arada salladığı bir yumruk boşa gitti. Ben kendisine hiçbir şekilde müdahale etmedim, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

ARDA Turan’ın saldırısına uğrayan gazeteci Bilal Meşe, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Meşe, olayı şöyle anlattı:

“Uçakta 12-A’da oturuyordum. Kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda ‘Bilal Meşeeee’ diyen bağıran Arda’yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak 1-2 saniye sonra ‘Ben adamın a.... k.... ulan’ diye bağırdı.



Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Bu arada salladığı bir yumruk boşa gitti. Önce gazeteci arkadaşımız Vedat Danacı, sonra milli takım antrenörü Levent Şahin müdahale etti. Bir de koruma vardı, onu sakinleştirmeye çalışan.



Ben kendisine hiçbir şekilde müdahele etmedim. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi diye düşünüyorum. Arda’nın bana ‘Seni bu uçağa alanın...’ diye küfürler savurduğu insanlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım.”

