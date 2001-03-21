Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Milli yıldız, Arsenal ile anlaşmaya varırken, transfer Barcelona ile Londra ekibinin pazarlığına kaldı. Katalanlara göre Barça 30 milyon Euro istiyor.

Barcelona'ya transferini en çok isteyen isim olan teknik direktörü Luis Enrique'nin Katalan devinden ayrılması sonrasında kulübünün transfer listesine koyduğu Arda Turan, Çin ve İtalya dedikodularına rağmen dünyanın en iyi ligine gitmek üzere... Barcelona kulübüne yakınlığıyla tanınan El Desmarque'nin haberine göre Ernesto Valverde'nin kadrosunda düşünmediği Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Arsenal'le sözleşme şartları için anlaşmaya vardı. Esas mesele ise milli oyuncu için istenen bonservis bedeli. Barcelona, bonuslar haricinde 34 milyon Euro ödediği Arda'dan 30 milyon Euro almak istiyor. Buna karşın Arsenal, bonservis pazarlığı yaparak bedeli indirmeyi düşünüyor.

İlker Gezici - Sabah gazetesi