Arda Turan kiralanıyor mu?

Arda Turan kiralanıyor mu?
9.6.2017 - 15:08

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan’ın Galatasaray’a kiralanması iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Barcelona ile böyle bir temaslarının olmadığını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Özbek, Ankara’da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Arda Turan’ın gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasına ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlandıran Özbek, konuyu çok detaylıca bilmediğini ve bu konunun milli takım sorunu olduğunu söyledi.

Arda Turan’ın Galatasaray’a kiralanması iddialarına ilişkin de açıklamada bulunan Özbek, Barcelona ile böyle bir temaslarının olmadığını ifade etti.

Transfer konusunda basın mensuplarına bilgi veren Özbek, “Transfer için yaklaşık 2 ay önceden çalışmalarımıza başladık. Tudor’un verdiği rapor çerçevesinde ve scout ekibinin incelemesi sonucunda bize sunulan raporda yönetim şu anda çalışmalarına devam ediyor. Çok inceliyoruz. Mali yapımıza uygun, Galatasaray’a yakışır seviyede transfer sezonu yaşamak istiyoruz. Neticelendirilmiş herhangi bir transfer yok. Gündemimizde 5-6 civarında bir oyuncu listesi var. Görüşmeler devam ettiği için kesin neticenin şu anda ne olduğunu söylemek mümkün değil” dedi.

"SNEİJDER’E ŞU ANA KADAR GELEN BİR TEKLİF YOK"

“Sneijder için bir teklif var mı?” sorusuna Özbek, “Zenit’ten şu ana kadar gelmiş bir teklif yok. Sneijder hala bizim oyuncumuzdur ve önemli yıldız bir oyuncumuzdur. Bu konuda bize gelen herhangi bir transfer teklifi yok” cevabını verdi.

Bruma’nın Leipzig’e transferi konusunda ise görüşmelerin henüz nihayete ermediğini bildiren Özbek, yakın zamanda bir sonuç alacaklarını kaydetti.

İlker Turak - Cem Geçim - Mustafa Apaydın

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