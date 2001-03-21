Arda Turan özür dilemeyi düşünmüyor

Makedonya'da oynanan hazırlık karşılaşmasından sonra uçakta yaşananlarla ilgili konuşan Arda Turan, onurlu bir hata yaptığını söyledi.

Futbol kariyerini Barcelona'da devam ettiren yıldız futbolcu Arda Turan, Makedonya dönüşü gazeteci Bilal Meşe'yle kavga etmişti.

Yaşananların ardından basın toplantısı düzenleyen Arda Turan, milli takımı bıraktığını açıkladı.

"ONURLU BİR HATA YAPTIM"

Türkiye'de olduğu gibi; İspanya'da da gündeme oturan olayla ilgili bir açıklama daha yapan Arda Turan, onurlu bir hata yaptığını, Fatih Terim'den de Yıldırım Demirören'den de özür dilemediğini ifade etti.

"SİZE BİLİNÇLİ KÜFÜR ETMEDİM"

Hürriyet'e konuşan yıldız futbolcu, "Benimki onurlu, karşı tarafınki onursuz bir hata. Kimsenin arkasından konuşmadım, yüzüne bağırdım. Başkan Yıldırım Demirören’e telefonda, ‘Öfkeliydim. Size karşı bilinçli olarak küfür etmedim’ dedim.

"SEN ÖZÜR DİLE BİZ HALLEDERİZ"

Orada bana, ‘Sen çık özür dile, biz hallederiz’ dediler. Ama böyle davranmaktansa gitmeyi tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan, “Ben herkesin yüzüne açık konuştum. Keşke bir kişi bile olsa bana bunu yapabilseydi. Bu çok daha onurlu bir davranış olurdu.” diyerek özür dilemeyeceğini belirtti.