Arda Turan uçakta gazeteciye küfredip saldırdı!

Makedonya maçının ardından özel uçakla İtalya'ya hareket eden A Milli Takım uçağında skandal anlar yaşandı. Olayların ardından Arda Turan Instagram hesabından bir açıklama da bulundu.

Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan, Makedonya maçı sonrasında, takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye, hem fiziki hem de sözlü olarak saldırdı.

EURO 2016'da yaşanan prim tartışmalarının yansımaları Makedonya'da takım uçağına yansıdı. Barcelona'da forma giyen Milli Takım kaptanı Arda Turan, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i de hedef alacak nitelikte hakaretlere imza attı.

Arda, "Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para istemişiz? Kimden prim istemişiz? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlarda burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana. Kim söylüyor sana bunları söyle hadi."

AĞIR KÜFÜRLER

"Bu ülke böyle ülke! Seni bu uçağa alırlar. Alırlar tabii. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum! Duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k....!"

"Beni de başkaları gibi zannettin. Şimdi konuş bakalım. Ben futbolu bırakırım ama aileme şerefime laf söyletmem. o... ç... Biz kimden para dilenmişiz. Seni bu uçağa alan kim!"

"Futbolu bırakırım ama şerefime, aileme laf söyletmem. Öyle haber yapamazsın! Patronun Demirören. Sen federasyon başkanının gazetesindesin ya! Federasyon başkanı değil mi senin başkanın. Seni uçağa alanın a.... k...."

TERİM SESİNİ BİLE ÇIKARMADI

Arda Turan bu sözleri sarfederken gazeteci Bilal Meşe'nin boğazına sarıldı.Arda, vurmaya da kalkarken araya giren gazeteciler ve futbolcular olayın daha da skandal bir hale gelmesini engelledi.

Arda Turan, uçağın arka bölümüne giderken tüm gazeteci ve basın mensuplarına sinkaflı ifadeler kullandı.

Ve uçakta bu anlar, görüntüler yaşanırken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 12 sıra arkasında yaşanan arbedeye hiçbir müdahalede bulunmadı. (Hürriyet)