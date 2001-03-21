Arda Turan vakasında bir skandal daha

Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'yle arasında geçen tatsız olayların ardından milli kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan, gazeteci Mehmet Arslan'a konuştu.

İşte Mehmet Arslan'ın kaleminden Arda Turan-Bilal Meşe gerginliği;

"Arda, medyaya haberlerin Fatih Terim’in danışmanı Bülent Bayraktar ve Medya Departman Sorumlusu Hande Sümertaş tarafından sızdırıldığına ikna edilmiş. Terim ile telefonda konuşmasının şartı da bu iki ismin görevlerine son verilmesiymiş. “Bu isimlerle aynı çatı altında nasıl çalışırdım” diyor. Ve uçaktaki Bilal Meşe’ye saldırının can alıcı bölümünü dinliyorum. Arda, Bayraktar ve Sümertaş’ı Makedonya maçından sonra uçağa binerken görüyor. Yanlarında gazeteci ağabeyimiz Bilal Meşe de var. Bu üçlünün birlikte hareket ettiğini ve kahkaha attığını görüyor. “Dayanamadım” dediği nokta burası. Bundan sonra karar veriyor o hareketi yapmaya? Arda Turan, Bayraktar ile Sümertaş’ın gönderileceği sözünün kendisine kim tarafından verildiğini söylemedi. Ama adresin Fatih Terim olduğu çok açık."

“Benimki onurlu, karşı tarafınki onursuz bir hata. Kimsenin arkasından konuşmadım, yüzüne bağırdım. Başkan Yıldırım Demirören’e telefonda, ‘Öfkeliydim. Size karşı bilinçli olarak küfür etmedim’ dedim. Orada bana, ‘Sen çık özür dile, biz hallederiz’ dediler. Ama böyle davranmaktansa gitmeyi tercih ettim. ”

“Bunun hesabını soracağım” demişti

"Ses tonundan üzgün olduğu çok belliydi. Sık sık tekrarladığı söz şuydu: "Kim kimden para istemiş abi. Ben kimseden prim istemedim. Kimse ile prim pazarlığı yapmadım." Merak ettiğim ve herkesin sorduğu o soruyu soruyorum: Arda, neden 1 yıl sonra?.. Ve madem haberi o iki kişi sızdırdı, neden onlarla konuşacağına Bilal Meşe’yi hedef aldın? Fransa 2016’nın son maçı 2-0 kazandığımız kazandığımız Çek Cumhuriyeti maçına dönüyor Arda. Orada söylediği, “Bunun hesabını soracağım” sözlerini hatırlatıyor. İsimlerini saydığı gazetecilerden herhangi biriyle karşılaşması halinde bunu yapacağını ve sonunda yaptığını söylüyor. Bülent Bayraktar ve Hande Sümertaş konusunda kendisinin muhatabının Fatih Terim olduğunu ve bu konuyu onunla hallettiğini ifade ediyor."

Özür dileyeceği iddialarını yalanladı

"Dün ilginç bir iddia daha atıldı ortaya. Arda Turan basın toplantısına hazırlanmış bir metinle geldi? Özür dileyecekti. Ama medyanın protestosu karşısında o da tepki olarak Milli Takım’ı bıraktığını açıkladı. Bu iddiayı da sordum Arda’ya: Kesin bir dille yalanladı. Kendisine, “Sen çık konuş, özür dile. Biz sorunu hallederiz” demişler. Böyle davranmaktansa gitmeyi tercih ettiğini söylüyor. Kendisinin bu tavrı üzerine Terim, “Bu şartlar altında seni göndermemiz lazım” demiş."