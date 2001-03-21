Arda Turan: 'Zor bir 90 dakikaydı'

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki beşinci maçında Antalya’da Finlandiya’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nda milli oyuncu Arda Turan, “Bugün maçı Cenk’in golleriyle erken çözdük. Zor bir 90 dakikaydı. 3 puanı aldık" dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki beşinci maçında Antalya’da Finlandiya’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Arda Turan, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Turan, Finlandiya’ya karşı zor bir 90 dakika oynadıklarını söyledi.

“ZOR BİR 90 DAKİKA OLDU”

Milli maç hevesinin çok zor olduğunun ifade eden yıldız oyuncu Arda Turan, “Her takım oynuyor. Bir sistemi bir taktiği var bugün maçı Cenk’in golleriyle erken çözdük. Sonra da oynanması gerektiği gibi oynadık. Zor bir 90 dakikaydı. 3 puanı aldık bizim için önemliydi. Haziran’da Kosova ile önemli bir maçımız var” dedi.

“BİZE İNANDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini maçtan önce soyunma odasında ziyaret etmesiyle ilgili olarak da konuşan milli yıldız Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız geldi bizi desteklediler. Bize inandıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

“MEVKİLER ZAMANI GELİNCE GENÇLERE BIRAKILMALI”

Genç oyunculara her zaman destek olduğunu da ifade eden kaptan Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Artık bizim yaş ilerliyor, onların dönemi geliyor. Mevkiler zamanı gelince gençlere bırakılmalı. Ben de tecrübelerimi onları kırmadan aktarmaya çalışıyorum. Bu takım ülkemizin takımı. Çok özel yetenek Emre Mor, Okay, Enes. Enes de bugün gole çok yaklaştı. Ülkenin geleceği iyi ve emin ellerde diye düşünüyorum. Erken golü bulmak önemliydi ama topun arkasına geçip mücadele etmek de önemliydi. Gerekeni yaptık.”

Adem Akalan - Harun Erdoğdu