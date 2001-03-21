Arena resmen Galatasaray'ın

TT ARENA'NIN KULLANIM HAKKI ALINDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüp, stadın üst kullanım hakkı için gerekli son imzayı aldı. Böylece Galatasaray'ın 2011 yılından beri kullandığı ancak üst kullanım hakınını bir türlü elde edemediği stadın devrini sağlamış oldu.

Galatasaray bundan böyle stadla ilgili kullanım ve değişiklik kararlarını istediği gibi yapacak, stadın dış yüzeyinde değişiklik yapabilecek ve reklam için kullanım alanları açabilecek. Böylece Sarı Kırmızılı kulübün stad gelirleri daha da artacak.

Başkan Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı 25 Mart Cumartesi günü yapılacak, Mali Kongre'de stadın üst kullanım hakkı ve stadın yanına yapılacak basketbol salonu için de son resmi imzayı attırarak gerekli tüm izinleri almış olduğunu açıklayacak.