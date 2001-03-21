Arsenal'a bir darbe de West Brom'dan

Son haftalarda birbiri ardına kötü sonuçlar alan Arsenal, West Brom deplasmanında da umduğunu bulamadı.

Premier League'in 29. haftasında West Bromwich Albion deplasmanına çıkan Arsenal, rakibine 3-1 mağlup olarak son haftalardaki kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Craig Dawson'ın 12. dakikadaki golüne 3 dakika sonra Alexis Sanchez ile karşılık veren Arsenal, ikinci yarıda rakibinin Hal-Robson Kanu ve bir kez daha Craig Dawson ile bulduğu gollere engel olamadı ve karşılamadan puansız ayrıldı.

Ligde 2011 yılından sonra ilk kez üst üste 3 dış saha maçından da mağlubiyetle ayrılan Arsenal 50 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım yarışında ağır yara aldı. Puanını 43'e çıkaran West Brom ise Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.