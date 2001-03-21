Ataman: '35 dakika süper oynadık'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “35 dakika boyunca süper basketbol oynadık. Sonuçta play-off iddiamız kalmamasına rağmen bütün maçlarımızda iyi basketbol oynayarak mücadele ediyoruz. Bu şekilde de play-off sınırının en altına kadar çıkmayı başardık” dedi.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 27. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Rus ekibi Unics Kazan’ı 75-67’lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “Maçın başında maçın temposuna giremedik. 5. dakikada moladan sonra savunmamızı sertleştirdik. Kenardan gelen Tyus savunmayı agresifleştirdi. Diebler ve Schilb hücumda çeşitlilik kazandık. Sonra ritim bulup, çok iyi basketbol oynadık. 35 dakika boyunca süper basketbol oynadık. Sonuçta play-off iddiamız kalmamasına rağmen bütün maçlarımızda iyi basketbol oynayarak mücadele ediyoruz. Bu şekilde de play-off sınırının en altına kadar çıkmayı başardık. Bu galibiyetle 11. sıraya çıktı. Kalan 3 maçı kazanmak için oynayacağız. Takımımın bugünkü mücadelesi lig için ümit veriyor. Lige yansıtırsak, son topa kadar şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olacaktır” diye konuştu.

UNİCS KAZAN CEPHESİ

Unics Kazan Başantrenörü Evgeny Pashutin, “Son anlarda savaştık, akıllı olmaya çalıştık ama çok geçti. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Unics Kazan, THY Euroleague’in 27. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşılaştığı Galatasaray Odeabank’a 75-67 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Unics Kazan Başantrenörü Evgeny Pashutin, “İlk çeyrekte oyunu defansif anlamda kurmaya çalıştık. Diebler ve Micov’un şutlarını önlem almaya çalıştık. İkinci çeyrekte Galatasaray, Diebler ile boş şutlar buldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Bu çeyreğin skoru 24-6 ve karar verici bir çeyrekti. Tyus pota altında kolay sayılar buldu. Micov ve Diebler’in şut atıp, Tyus’ın ribaund aldığı maçlarda kazandıklarını biliyorduk. İkinci çeyrekte bunu uygulayamadık. Son anlarda savaştık, akıllı olmaya çalıştık ama çok geçti. Önümüzdeki maçlara bakacağız” şeklinde konuştu.